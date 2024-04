Schweden gehört seit Kurzem dem Verteidigungsbündnis an. Aber was sagen die dazu, die immer dagegen waren? Zu Besuch bei Aktivistinnen, die den Abschied des Landes von der Neutralität für "völlig undemokratisch" halten.

Von Alex Rühle, Stockholm

Am 7. März, dem Tag, an dem Schweden nach zweijähriger Hängepartie in die Nato aufgenommen wurde, sagte Ministerpräsident Ulf Kristersson, dies sei "ein Sieg der Freiheit" und "ein historischer Tag für Schweden". Das mit dem historischen Tag würden Gabriella Irsten und Vendela Englund unterschreiben. Allerdings halten die beiden Frauen den Beitritt und wie er zustande kam, eher für eine Niederlage als für einen Sieg. Englund spricht von einer "Schande", Irsten von einem "großen Fehler". Und beide sagen, sie würden ihr eigenes Land nicht mehr wiedererkennen.