In Schweden hat das Mitte-Links-Bündnis die Parlamentswahl vom Sonntag knapp gewonnen. Das Lager um Oppositionsführerin Magdalena Andersson von den Sozialdemokraten sicherte sich 176 der 349 Sitze im Parlament, wie die schwedische Wahlbehörde am Donnerstag nach Auszählung aller Stimmen mitteilte. Der regierende rechtsgerichtete Block, zu dem auch die rechtspopulistischen Schwedendemokraten gehören, kam auf 173 Mandate. Das Ergebnis muss in den kommenden Tagen noch formell bestätigt werden. Damit ist der Weg für einen Regierungswechsel geebnet. Es wird erwartet, dass Andersson das Amt der Ministerpräsidentin übernimmt. Der amtierende Ministerpräsident Ulf Kristersson von der konservativen Sammlungspartei erklärte seinen Rücktritt. Auf der Nachrichtenplattform X veröffentlichte Kristersson sein Rücktrittsgesuch an den Parlamentspräsidenten. Das Wahlergebnis mache die Bildung einer neuen Regierung kompliziert, „da die unterschiedlichen Aussagen der Parteien vor dem Wahltag jegliche denkbare Regierungsbildung und Koalition behindern könnten“, hieß es in dem Brief. Nun sei „konstruktive Offenheit der Parteien“ nötig, schrieb Kristersson weiter. „Es müssen Gespräche mit allen Parteien geführt werden, um Lösungen zu finden und die Voraussetzungen für eine stabile und handlungsfähige Regierung zu schaffen.“ Der Parlamentspräsident werde nun die nächsten Schritte zur Bildung einer neuen Regierung einleiten. „Damit diese Arbeit sofort beginnen kann, beantrage ich hiermit meine Entlassung als Ministerpräsident.“