Trotz des Streits mit der Türkei über einen Nato-Beitritt gibt sich Schwedens Ministerpräsident Ulf Kristersson optimistisch. "Da gibt es eine Chance, ohne jeden Zweifel", sagte Kristersson am Donnerstag laut der Agentur TT. Er wage nicht, einen Zeitplan zu erstellen, "aber ich hoffe, dass es so schnell wie möglich passiert." Schweden will mit Finnland infolge von Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine der Militärallianz beitreten. Nato-Mitglied Türkei will dem bisher nicht zustimmen. Zuletzt sagte Präsident Recep Tayyip Erdoğan, Schweden könne nicht mit Unterstützung Ankaras rechnen, nachdem ein islamfeindlicher Politiker nahe der türkischen Botschaft in Stockholm einen Koran verbrannte. Außer Ungarn und der Türkei stimmten 28 der 30 Nato-Länder den Anträgen zu.