Von Alex Rühle, Stockholm

Wenn dieser ganze Provokationszirkus irgendwann ein Ende hat, sollte man vielleicht eine diskrete Statue für den Syrer errichten, der Mitte Juli angekündigt hat, eine Thora und eine Bibel vor der israelischen Botschaft in Stockholm zu verbrennen. Am Samstag der vermeintlichen Verbrennung stand der blasse kleine Mann inmitten eines Pulks von Journalisten, Polizisten und Schaulustigen und sagte, er habe nie vorgehabt, ein heiliges Buch anzuzünden, er wolle nur entschieden dagegen protestieren, dass andere das tun, so etwas mache man einfach nicht. Dann schritt er davon, zurück in die Anonymität. Die Journalisten aber riefen in ihren Redaktionen an, um Entwarnung zu geben, ist ja zum Glück nichts passiert, und so wurde denn auch kaum darüber berichtet.