Der für seine öffentlichen Koranverbrennungen bekannte Salwan Momika ist am Mittwochabend in Schweden getötet worden. Das berichten mehrere schwedische Medien übereinstimmend. Polizeibeamte fanden den 38-Jährigen demnach gegen 23 Uhr in einer Wohnung im Ort Södertälje südlich von Stockholm mit Schussverletzungen. Momika hatte im Sommer 2023 auch international für Schlagzeilen gesorgt, als er mit einem anderen Mann mehrmals öffentlich Korane verbannt hatte. Die Aktionen lösten damals in der muslimischen Welt heftige Proteste aus und stürzten Schweden in eine diplomatische Krise, welche den Nato-Beitrittsprozess erschwerte. Momika ist nach der Aktion in Schweden wegen Volksverhetzung angeklagt worden, am heutigen Donnerstag sollte in Stockholm das Urteil gegen ihn verkündet werden.