Schwedischer Journalist in türkischer Haft

Von Alex Rühle, Stockholm

Drei Wochen sind es inzwischen. Kein gutes Zeichen. Vor drei Wochen, am 27. März, wurde der schwedische Journalist Joakim Medin bei seiner Einreise am Flughafen Istanbul festgenommen und in das Hochsicherheitsgefängnis Marmara gebracht.