Der schwedische Zoll hat am Sonntag einen russischen Frachter kontrolliert, dessen Eigner auf der Sanktionsliste der Europäischen Union stehen. Das Schiff namens Adler und seine Eigner, die M Leasing LLC, unterliegen auch US-Sanktionen, wie aus der Sanktionsdatenbank OpenSanctions hervorgeht. Demnach werden sie verdächtigt, an Waffentransporten beteiligt zu sein. Das Schiff hatte am Freitag wegen eines Maschinenproblems in schwedischen Gewässern geankert, wie der Zoll mitteilte. „Kurz nach 01.00 Uhr in der Nacht sind wir mit Unterstützung der schwedischen Küstenwache und der Polizei an Bord des Schiffes gegangen, um eine Zollkontrolle vorzunehmen“, sagte ein Sprecher.