14. November 2018, 18:28 Uhr Schweden Blockade in Stockholm

Das Parlament hat Ulf Kristersson, Parteichef der konservativen Moderaten, als Premier abgelehnt.

Zwei Monate nach den schwedischen Parlamentswahlen ist die Regierungsbildung in Schweden erneut gescheitert. Der Reichstag, das schwedische Parlament, stimmte am Mittwoch mit 195 von 349 Stimmen gegen die Wahl des konservativen Ulf Kristersson zum Ministerpräsidenten. Gegen Kristersson, Parteichef der konservativen Moderaten, stimmten nicht nur die Parteien des linken rot-grünen Blocks, sondern auch zwei Parteien, die eigentlich Partner in der bürgerlichen Allianz von Kristerssons Moderaten sind. Es ist das erste Mal in der Geschichte des modernen Schwedens, dass das Parlament einen ...