Der schwedische Außenminister Tobias Billström hat seinen Rücktritt angekündigt. Zur Parlamentseröffnung nach der Sommerpause kommende Woche werde er sein Amt niederlegen, gab der 50-Jährige von der konservativen Regierungspartei Die Moderaten auf der Online-Plattform X bekannt. Mit einer Mischung aus Wehmut und Stolz über das Erreichte habe er dies dem schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson mitgeteilt, schrieb Billström. Es sei keine leichte Entscheidung gewesen, aber er habe darüber er seit einiger Zeit nachgedacht. Er werde die Politik komplett verlassen und damit auch seinen Abgeordnetensitz. Was er künftig tun werde, sei offen. Billström war zusammen mit Kristersson lange vor allem damit beschäftigt, sein Land in die Nato zu bringen. Nach längeren Blockaden durch die Türkei und Ungarn wurde Schweden im März dieses Jahres als 32. Mitglied in dem Verteidigungsbündnis aufgenommen. Der Politiker war von 2006 bis 2014 Migrations- und Asylminister unter dem damaligen Regierungschef Fredrik Reinfeldt gewesen, seit Oktober 2022 ist er Außenminister.