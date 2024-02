In Stockholm ist offenbar ein Anschlag auf die israelische Botschaft verhindert worden. Laut der Polizei in der schwedischen Hauptstadt wurde am Zaun an der Rückseite des Gebäudes ein Objekt entdeckt. Das nationale Bombeneinsatzkommando habe festgestellt, dass das Objekt scharf gewesen sei und habe es vor Ort zerstört. Medien zufolge handelte es sich um eine Granate. Die Polizei sperrte die Gegend während des Vorfalls am Mittwoch weiträumig ab und leitete Ermittlungen ein. Israels Botschafter in Schweden, Ziv Nevo Kulman, sprach von einem versuchten Angriff auf die Botschaft und das dortige Personal.