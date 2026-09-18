Nach dem Wahlsieg des Mitte-Links-Lagers in Schweden soll Oppositionsführerin Magdalena Andersson eine neue Regierung bilden. Parlamentspräsident Andreas Norlén erteilte der Sozialdemokratin am Freitag den entsprechenden Auftrag. Sie habe ihm mitgeteilt, dass sie bereit sei, diese Aufgabe zu übernehmen, sagte Norlén auf einer Pressekonferenz. Der bisherige Ministerpräsident Ulf Kristersson von den Moderaten hatte am Donnerstag seinen Rücktritt angekündigt, nachdem sein Vier-Parteien-Bündnis bei der Wahl am Sonntag eine knappe Niederlage erlitten hatte. Andersson erklärte nach dem Treffen mit dem Parlamentspräsidenten, die Schweden hätten für eine neue Richtung gestimmt. Es sei wichtig, eine Regierung zu haben, die nicht versuche, das Volk zu spalten, sondern Schweden zu einen und das Land voranzubringen. Die Regierungsbildung dürfte sich jedoch als schwierig erweisen. Andersson strebt eine breite Koalition an, ließ jedoch offen, welche Parteien sie einbinden will. Eine Zusammenarbeit mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten schloss sie aus. Andersson steht vor der Herausforderung, vier Oppositionsparteien zu vereinen, von denen einige nicht gemeinsam regieren oder ein Kabinett ohne eigene Beteiligung unterstützen wollen. Andersson war 2021 Schwedens erste Ministerpräsidentin und amtierte damals zehn Monate lang.