Nach einem Drohnenangriff im Schwarzen Meer vor der Küste des Nato-Mitglieds Bulgarien ist ein Frachter gesunken, die Besatzung wird vermisst. Bei dem Vorfall am Dienstag seien rund 112 Kilometer vor der östlichen Küstenstadt Bjala zwei Schiffe getroffen worden, erklärte der bulgarische Ministerpräsident Rumen Radew in einer Fernsehansprache. Während seinen Angaben zufolge die Besatzung eines Getreidefrachters gerettet werden konnte, sank das andere, unter der Flagge Togos fahrende Schiff. Radew verurteilte den Angriff als grobe Verletzung des Völkerrechts. Wer für den Beschuss mit Luft- und Seedrohnen verantwortlich war, blieb zunächst unklar. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor.

Die Ukraine meldete zudem, dass ein Frachter nahe der Hafenstadt Odessa von einem russischen Drohnenangriff getroffen worden sei. Dabei sei ein Mensch getötet, sieben weitere Menschen seien verletzt worden, teilte der Gouverneur der ukrainischen Schwarzmeer-Region Odessa, Oleh Kiper, mit. An Bord des unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Schiffes sei ein Feuer ausgebrochen.

Bei dem Vorfall in bulgarischen Gewässern handelte es sich dem britischen Risikomanagement-Unternehmen Vanguard zufolge um die unter der Flagge Togos fahrende Alfa Watan und die unter der Flagge Palaus fahrende Able. Beide Schiffe hätten in der bulgarischen Wirtschaftszone Notsignale gesendet. Aus maritimen Sicherheitskreisen verlautete, erste Einschätzungen deuteten auf einen russischen Angriff hin. Radew äußerte sich nicht direkt dazu, wer hinter dem Angriff steckte, verwies jedoch auf den russischen Krieg gegen die Ukraine. „Wenn dieser Krieg nicht beendet wird, wird er sich geografisch ausdehnen und das Risiko eines globalen Konflikts erhöhen“, sagte er. „Wir erleben eine Intensivierung des Krieges, bei der alle Regeln des Völkerrechts verletzt und zivile Schiffe auf See angegriffen werden. Das ist absolut inakzeptabel.“

Erst am Montag waren bei einem Brand auf einem Schiff im Schwarzen Meer außerhalb der rumänischen Hoheitsgewässer zwei Menschen ums Leben gekommen. Der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij machte russische Drohnen dafür verantwortlich. Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022 haben europäische Länder wiederholt Luftraumverletzungen durch russische Drohnen sowie auf Schifffahrtsrouten im Schwarzen Meer treibende Seeminen gemeldet.