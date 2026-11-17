Im Schwarzen Meer ist ein mit Flüssiggas beladener Tanker vor der bulgarischen Küste Regierungsangaben zufolge gesunken. Das unter der Flagge Liberias fahrende Schiff „Gas Husky“ habe vor dem Untergang rund 80 Kilometer östlich von Bjala ein Notrufsignal gesendet, teilte das bulgarische Verteidigungsministerium am Dienstag mit. Eine Such- und Rettungsaktion für die 19-köpfige Besatzung sei eingeleitet worden. Ein Militärflugzeug habe am Unglücksort eine Rettungsinsel mit Menschen an Bord gesichtet. „Das Motorschiff ‚Gas Husky‘ ist kurz nach Mitternacht vom Radar verschwunden, und heute Morgen um 08.02 Uhr Ortszeit (07.02 Uhr MEZ) wurde seine Notfunkbake aktiviert, die das Sinken eines Schiffes signalisiert“, erklärte das Ministerium. Warum der Tanker sank, ist noch unklar. Der Tanker hatte dem Verkehrsministerium zufolge 3400 Tonnen Flüssiggas (LPG) geladen. Der in Griechenland ansässige Betreiber des Schiffes reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Der Vorfall ereignete sich einige Dutzend Kilometer von der Stelle entfernt, an der einen Tag zuvor ein anderes Schiff nach einem Drohnenangriff untergegangen war. Ein mit Weizen beladenes Frachtschiff war am Montag rund 74 Kilometer vor demselben Küstenabschnitt gesunken, nachdem es von mindestens einer Drohne angegriffen worden war. Dies war der jüngste Vorfall in einer Reihe von Angriffen. 20 Seeleute werden vermisst. Sie haben vermutlich nicht überlebt. Die Vorfälle schüren Sorgen über eine Ausweitung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine im Schwarzen Meer. Mindestens 17 Schiffe wurden der maritimen Sicherheitsfirma Diaplous zufolge seit Mitte Juli vor den Küsten Bulgariens und Rumäniens angegriffen. Die Gewässer vor den Küsten der beiden Nato-Staaten haben sich zur wichtigsten Route für Lieferungen aus der Ukraine entwickelt. Das Land gehört zu den weltweit größten Getreideexporteuren. Seine Schwarzmeerhäfen stehen seit Beginn der Invasion unter ständigem Beschuss durch Russland.