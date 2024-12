Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) unterstützt in weiten Teilen den aktuellen Gesetzesentwurf zur Neuregelung von Abtreibungen. Die Kirche könne die Grundentscheidung mittragen, den Schwangerschaftsabbruch auf Verlangen der Frau nicht wie bisher im Strafgesetzbuch, sondern in weiten Teilen im Schwangerschaftskonfliktgesetz zu regeln, heißt es in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme des Rats der EKD. Der Schwangerschaftsabbruch gegen oder ohne den Willen der Schwangeren müsse aber weiter im Strafgesetzbuch geregelt werden. Die katholische Kirche hat sich hingegen für die Beibehaltung der derzeitigen Regelung ausgesprochen. Ob der Bundestag vor der Neuwahl noch darüber abstimmt, ist ungewiss.