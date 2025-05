Rund 2200 Menschen sind nach Polizeiangaben in München für den Schutz ungeborenen Lebens und gegen Abtreibung auf die Straße gegangen. Die Demonstration war aus einem christlich-katholischen Umfeld heraus organisiert worden, mehrere Geistliche traten als Redner auf, darunter Pater Paulus-Maria Tautz. Mit Kardinal Rainer Maria Woelki (Köln), Stefan Oster (Passau) und Gregor Hanke hatten gleich drei katholische Bischöfe auf der Veranstalter-Website Grußworte an die Teilnehmer gerichtet. Die Demonstration wurde laut Polizei von einer Gegendemonstration begleitet. Dort versammelten sich rund 800 Menschen. In München war es der fünfte „Marsch für das Leben“.