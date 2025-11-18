Wer sich an eine katholische Schwangerschaftsberatung wendet, bekommt eines dort nicht: einen Beratungsschein zum Abbruch einer Schwangerschaft nach § 219 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Papst Johannes Paul II. hatte die katholische Kirche in Deutschland Ende der 1990er-Jahre gezwungen, aus der sogenannten Schwangerenkonfliktberatung auszusteigen. Aus Protest gründeten daraufhin katholische Laien den Verein Donum Vitae, der bis heute Beratungsscheine ausstellt.