SchwangerschaftsberatungFrauen mit mehreren Kindern „dramatisch überrepräsentiert“

Lesezeit: 3 Min.

Immer mehr Frauen kommen in die Schwangerschaftsberatung, sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Probleme.
Immer mehr Frauen kommen in die Schwangerschaftsberatung, sie ist ein Spiegel gesellschaftlicher Probleme. (Foto: IMAGO/MASKOT)

Einen Schein für eine Abtreibung bekommt man bei der katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas nicht. Die Beratungen bieten aber einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen viele Familien in Deutschland kämpfen.

Von Annette Zoch

Wer sich an eine katholische Schwangerschaftsberatung wendet, bekommt eines dort nicht: einen Beratungsschein zum Abbruch einer Schwangerschaft nach § 219 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Papst Johannes Paul II. hatte die katholische Kirche in Deutschland Ende der 1990er-Jahre gezwungen, aus der sogenannten Schwangerenkonfliktberatung auszusteigen. Aus Protest gründeten daraufhin katholische Laien den Verein Donum Vitae, der bis heute Beratungsscheine ausstellt.

