Wer sich an eine katholische Schwangerschaftsberatung wendet, bekommt eines dort nicht: einen Beratungsschein zum Abbruch einer Schwangerschaft nach § 219 Absatz 2 Strafgesetzbuch. Papst Johannes Paul II. hatte die katholische Kirche in Deutschland Ende der 1990er-Jahre gezwungen, aus der sogenannten Schwangerenkonfliktberatung auszusteigen. Aus Protest gründeten daraufhin katholische Laien den Verein Donum Vitae, der bis heute Beratungsscheine ausstellt.
SchwangerschaftsberatungFrauen mit mehreren Kindern „dramatisch überrepräsentiert“
Lesezeit: 3 Min.
Einen Schein für eine Abtreibung bekommt man bei der katholischen Schwangerschaftsberatung der Caritas nicht. Die Beratungen bieten aber einen Einblick in die Herausforderungen, mit denen viele Familien in Deutschland kämpfen.
Von Annette Zoch
Beratungsstellen:Wie geflüchteten Schwangeren geholfen wird
Die Familienberatung Ismaning und Donum Vitae in Haar bieten umfassende Hilfen für schwangere Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern. Sprachbarrieren, kulturelle Unterschiede und psychologische Unterstützung werden berücksichtigt.
