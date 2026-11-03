Rund 160 Staaten haben Vorschläge für besseren Schutz der Zivilbevölkerung in bewaffneten Konflikten erarbeitet. Die am Dienstag vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) veröffentlichten Leitlinien sollen dazu beitragen, die Einhaltung des humanitären Völkerrechts zu verbessern. Sie sollen als Grundlage für weitere Beratungen bei einem globalen Dialog in Genf und einer hochrangigen Konferenz im Dezember in Jordanien dienen. Die Empfehlungen betreffen unter anderem den Schutz lebenswichtiger Infrastruktur und die Sicherung der Versorgung mit Wasser, Strom und medizinischen Leistungen. So schlagen die Leitlinien etwa Schutzzonen rund um wichtige Einrichtungen, eine bessere Abstimmung zwischen zivilen und militärischen Stellen sowie sichere Seekorridore für Hilfslieferungen vor. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Umgang mit neuen Technologien und Informationen. Staaten sollen unter anderem die Überprüfung von Angaben über mögliche militärische Ziele verbessern und Regeln für die Nutzung digitaler Geräte im militärischen Einsatz festlegen. Zudem sollen auch Risiken wie sexuelle Gewalt und die Rekrutierung von Kindern eingedämmt werden.