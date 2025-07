Der Deutsche Lehrerverband warnt vor einer Entwertung des Abiturs durch zu viele Absolventen mit Einser-Schnitt. „Es gibt eine Flut an Einser-Abis“, sagte Verbandspräsident Stefan Düll der Tageszeitung Rheinische Post. Zwar sei das Abitur „nichts, was einem hinterhergeworfen wird“. Dennoch dürfe an der Qualität nicht weiter herumgedoktert werden, sagte Düll. Auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Christoph Ploß sagte der Zeitung: „Das Abitur wird immer stärker entwertet, wenn immer mehr Schüler Jahr für Jahr bessere Zensuren bekommen.“ Auf welche Daten sich Lehrerverband und Union dabei genau beziehen, blieb unklar. Aus der Abitur-Statistik der Kultusministerkonferenz bis 2024 geht nach dpa-Recherchen keine eindeutige Tendenz hin zu mehr Abiturabschlüssen zwischen 1,0 und 1,9 in den letzten fünf Jahren hervor.