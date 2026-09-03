Was heute wichtig ist

Sachsen-Anhalt: Schulze kommt mit dem Spaten, Siegmund mit der Tank-Quittung. Vier Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen sich CDU-Ministerpräsident Schulze und AfD-Konkurrent Siegmund noch einmal zum TV-Duell. Es wird schnell hitzig – und endet mit einer überraschenden Frage. Zum Artikel

Lawrow: Goethe-Institut in Russland wird geschlossen. Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, das Russische Haus in Berlin zu schließen – als Folge auf den Anschlagsversuch auf den Flughafen Leipzig/Halle, hinter dem Berlin die russische Regierung vermutet. Nun reagiert Moskau mit einem ähnlichen Schritt, wie Außenminister Sergej Lawrow in der Nacht verkündete. Zum Artikel

Nachrichtendienst: Russland plant Sabotage in Dänemark. Insbesondere Rüstungsunternehmen mit Verbindung zur Militärhilfe für die Ukraine seien ins Visier geraten. Russland soll zudem gewöhnliche Dänen und Däninnen für seine Zwecke angeworben haben. Zum Artikel

Mord an bekannter Journalistin in Malta: Geschäftsmann freigesprochen. Der Anschlag auf die Bloggerin Daphne Caruana Galizia vor gut neun Jahren gilt als der größte Mordfall Maltas und erregte internationales Aufsehen. Nun wurde der mutmaßliche Drahtzieher freigesprochen. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

Die Fachbriefings von SZ Dossier – mit SZ Pro-Abo

Digitalwende: Die Digitalpläne der Parteien in Sachsen-Anhalt. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist kein gewöhnlicher Wettbewerb um Sachprogramme. Trotzdem lohnt der Blick darauf, welche digitalpolitischen Vorhaben die Parteien vertreten. SZ Dossier hat die Wahlprogramme ausgewertet. Im Mittelpunkt stehen Pläne für digitale Verwaltung, Sicherheit und Bildung. Zum Briefing

Geoökonomie: Eine neue Industriepolitik für Sachsen-Anhalt. In Deutschlands strukturschwachen Regionen wurden Milliarden an Transfers investiert – und doch hat die Industriepolitik vielerorts keine nachhaltig selbsttragende Wirtschaft hervorgebracht. Andere Regionen zeigen, wie es besser geht. In der Steiermark oder im Baskenland wurde mit weniger Geld ein vitaleres Geflecht aus Mittelständlern geschaffen, die sich gegenseitig stützen. Zum Briefing