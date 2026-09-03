Die „Operation Antwort“ ist zwar beendet, Deutschland hat Russland offiziell für die Drohnenattacke am Leipziger Flughafen verantwortlich gemacht. Der Krimi um den bedrohlichen Anschlagsversuch aber dürfte die Bundesregierung trotzdem noch länger beschäftigen. Inzwischen sind die Fahnder zumindest schon mal sicher, zwei Tatverdächtige identifiziert zu haben, einen gebürtigen Russen mit lettischem Pass und einen Mann aus Belarus mit russischem Pass.
Dass Putin die Verantwortung für die Attacke sofort bestritten hat und stattdessen Deutschland beschuldigt, Beweise zu fäschen, ist keine Überraschung. „Der Gewaltherrscher“, kommentiert mein Kollege Daniel Brössler, „spielt die Unschuld aus Moskau.“ In der Nacht teilte der russische Außenminister dann mit, man werde das Goethe-Institut in Russland schließen. Die Bundesregierung hatte zuvor die Schließung des Russischen Hauses in Berlin angekündigt. Einen Überblick über alle Gegenmaßnahmen, die Deutschland beschlossen hat, finden Sie hier.
Verwirrend geht es bisweilen im deutschen Wahlkampf zu. Da gibt es beispielsweise einen Kanzler, der in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt als Wahlkämpfer auftritt, dabei aber verblüffender Weise nur wenige bis gar keine Wähler trifft. Ebenfalls ungewohnt ist, dass ein wahlkämpfender Ministerpräsident einen Spaten mit in ein TV-Studio bringt. Wenn Sie wissen wollen, was es damit auf sich hat, sollten Sie den Text unserer Korrespondentin Iris Mayer über das Fernseh-Duell zwischen den Spitzenkandidaten von CDU und AfD, Sven Schulze und Ulrich Siegmund, lesen.
Letzterer, also Siegmund, hat es ja geschafft, zu einer Art Posterboy seiner Partei zu werden. Wie schräg das ist, zeigt der Vergleich mit einem echten Posterboy, zum Beispiel mit dem Ex-Vampir und heutigen Charakterschauspieler Robert Pattinson. Über den schreibt Tanja Rest: „Die Kamera betet ihn an.“
Was heute wichtig ist
Sachsen-Anhalt: Schulze kommt mit dem Spaten, Siegmund mit der Tank-Quittung. Vier Tage vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt treffen sich CDU-Ministerpräsident Schulze und AfD-Konkurrent Siegmund noch einmal zum TV-Duell. Es wird schnell hitzig – und endet mit einer überraschenden Frage. Zum Artikel
Lawrow: Goethe-Institut in Russland wird geschlossen. Die Bundesregierung hatte zuvor angekündigt, das Russische Haus in Berlin zu schließen – als Folge auf den Anschlagsversuch auf den Flughafen Leipzig/Halle, hinter dem Berlin die russische Regierung vermutet. Nun reagiert Moskau mit einem ähnlichen Schritt, wie Außenminister Sergej Lawrow in der Nacht verkündete. Zum Artikel
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- Russlands hybrider Krieg: Eine Antwort auf Leipzig – und viele Fragen
Nachrichtendienst: Russland plant Sabotage in Dänemark. Insbesondere Rüstungsunternehmen mit Verbindung zur Militärhilfe für die Ukraine seien ins Visier geraten. Russland soll zudem gewöhnliche Dänen und Däninnen für seine Zwecke angeworben haben. Zum Artikel
Mord an bekannter Journalistin in Malta: Geschäftsmann freigesprochen. Der Anschlag auf die Bloggerin Daphne Caruana Galizia vor gut neun Jahren gilt als der größte Mordfall Maltas und erregte internationales Aufsehen. Nun wurde der mutmaßliche Drahtzieher freigesprochen. Zum Artikel
Weitere wichtige Themen
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Digitalwende: Die Digitalpläne der Parteien in Sachsen-Anhalt. Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ist kein gewöhnlicher Wettbewerb um Sachprogramme. Trotzdem lohnt der Blick darauf, welche digitalpolitischen Vorhaben die Parteien vertreten. SZ Dossier hat die Wahlprogramme ausgewertet. Im Mittelpunkt stehen Pläne für digitale Verwaltung, Sicherheit und Bildung. Zum Briefing
Geoökonomie: Eine neue Industriepolitik für Sachsen-Anhalt. In Deutschlands strukturschwachen Regionen wurden Milliarden an Transfers investiert – und doch hat die Industriepolitik vielerorts keine nachhaltig selbsttragende Wirtschaft hervorgebracht. Andere Regionen zeigen, wie es besser geht. In der Steiermark oder im Baskenland wurde mit weniger Geld ein vitaleres Geflecht aus Mittelständlern geschaffen, die sich gegenseitig stützen. Zum Briefing