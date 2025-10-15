Zum Hauptinhalt springen

VerkehrsstudieZu viele gefährliche Schulwege

Lesezeit: 4 Min.

Mit Trillerpfeifen und Pappschildern: Viertklässler der Münchner Grundschule an der Dachauer Straße 98 bei den Aktionstagen „Zu Fuß zur Schule“ im September.
Mit Trillerpfeifen und Pappschildern: Viertklässler der Münchner Grundschule an der Dachauer Straße 98 bei den Aktionstagen „Zu Fuß zur Schule“ im September. (Foto: Marcello Hartmann/@fotocello)

Der Auto Club Europa hat bundesweit den Verkehr vor Grundschulen untersucht – das Ergebnis alarmiert. Ganz vorn bei den Risikofaktoren: Elterntaxis. Eine Münchner Grundschule wehrt sich.

Von Thomas Hummel, München

So früh morgens finden in München selten Demonstrationen statt. 24 Kinder der Klasse 4g an der Grundschule an der Dachauer Straße 98 versammeln sich zwischen 7.30 Uhr und acht Uhr neben der vierspurigen Einfallstraße. Sie tragen Warnwesten, blasen in Trillerpfeifen und halten ihre selbst gebastelten Schilder hoch. „Wir wollen mehr Platz“ oder „Bitte woanders parken“ steht darauf. Sie protestieren für einen sicheren Schulweg.

Verkehrsunfälle von Kindern
:Die Angst vor dem Schulweg

Im Schnitt verunglückt in Deutschland alle 19 Minuten ein Kind im Straßenverkehr. Eltern, Verbände und manche Bürgermeister wollen das nicht mehr hinnehmen. Doch der Kampf gegen die „autozentrierte Verkehrsplanung“ ist zäh.

SZ PlusVon Thomas Hummel

