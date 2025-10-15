Der Auto Club Europa hat bundesweit den Verkehr vor Grundschulen untersucht – das Ergebnis alarmiert. Ganz vorn bei den Risikofaktoren: Elterntaxis. Eine Münchner Grundschule wehrt sich.

So früh morgens finden in München selten Demonstrationen statt. 24 Kinder der Klasse 4g an der Grundschule an der Dachauer Straße 98 versammeln sich zwischen 7.30 Uhr und acht Uhr neben der vierspurigen Einfallstraße. Sie tragen Warnwesten, blasen in Trillerpfeifen und halten ihre selbst gebastelten Schilder hoch. „Wir wollen mehr Platz“ oder „Bitte woanders parken“ steht darauf. Sie protestieren für einen sicheren Schulweg.