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SchulenWenn Eltern nicht mehr entscheiden dürfen, auf welche Schule ihr Kind kommt

Lesezeit: 4 Min.

Alle wollen Abitur: Der Run auf die Gymnasien ist ungebrochen. Um den Zugang zu beschränken, nehmen einige Bundesländer höheren Leistungsdruck schon auf Grundschulkinder in Kauf.
Alle wollen Abitur: Der Run auf die Gymnasien ist ungebrochen. Um den Zugang zu beschränken, nehmen einige Bundesländer höheren Leistungsdruck schon auf Grundschulkinder in Kauf. Moritz Frankenberg/picture alliance/dpa

Einige Bundesländer schränkten zuletzt den Zugang zu Gymnasien ein oder diskutieren darüber. Für die Kinder bedeutet das in der Regel mehr Stress und höherer Druck. Aber führt es womöglich sogar zu mehr Bildungsgerechtigkeit?

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

Ulla Widmer-Rockstroh spricht nicht gern von einem „Übertritt“ oder „Übergang“, wenn Kinder von der Grundschule in eine weiterführende Schule wechseln. Die frühere Lehrerin, die 39 Jahre lang an drei Berliner Grundschulen unterrichtete, nennt den Moment stattdessen „diesen furchtbaren Bruch“. Kinder verlören teils ihre Freunde, sie müssten neue Lehrer, Methoden und Lernorte kennenlernen. Aktuell komme in Berlin zudem etwas in der Zeit vor dem „Bruch“ dazu, das sie kritisiert: „Der Kampf um gute Noten hat einen riesigen Druck in die Grundschulen gebracht, vor allem durch zum Teil normierte Klassenarbeiten und Vergleichsarbeiten“, so Widmer-Rockstroh, die das auch bei ihren Enkeln beobachtete.

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