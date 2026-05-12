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BildungWas Deutschland von Kanadas Schulen lernen will

Lesezeit: 5 Min.

Schon seit Jahren in den Top Ten der Pisa-Studie: Kanadas Schüler, hier in Edmonton, Alberta.
Schon seit Jahren in den Top Ten der Pisa-Studie: Kanadas Schüler, hier in Edmonton, Alberta. Amber Bracken/AP

Viele Zuwanderer, immer mehr Förderbedarf und Inhalte: Kanadische Schulen stehen vor ähnlichen Herausforderungen wie deutsche – trotzdem schneiden die Schüler dort deutlich besser ab. Was machen die Kanadier anders?

Von Vinzent-Vitus Leitgeb

Ja, sagt Joanne Pitman, die Deutschen hätten viele Fragen zum Datenschutz gehabt. Dieses Deutschland-Klischee hat die Delegation hochrangiger Politiker und Beamter also bestätigt, als Pitman sie vor zwei Wochen in ihrer kanadischen Heimatstadt Calgary empfing. Aber noch viel mehr hätten sich die Gäste dafür interessiert, wie an Kanadas Schulen unterrichtet wird. Wie Lehrkräfte dort arbeiten und Lehrpläne weiterentwickelt werden.

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