Ja, sagt Joanne Pitman, die Deutschen hätten viele Fragen zum Datenschutz gehabt. Dieses Deutschland-Klischee hat die Delegation hochrangiger Politiker und Beamter also bestätigt, als Pitman sie vor zwei Wochen in ihrer kanadischen Heimatstadt Calgary empfing. Aber noch viel mehr hätten sich die Gäste dafür interessiert, wie an Kanadas Schulen unterrichtet wird. Wie Lehrkräfte dort arbeiten und Lehrpläne weiterentwickelt werden.