Die mit viel Liebe zum Detail gebaute "Library School" soll Kinder in entlegenen Dörfern erreichen.

In kaum einem Land fiel der Präsenzunterricht so lange aus wie auf den Philippinen. Ein Lehrer will das nicht hinnehmen: Mit einem selbstgebauten mobilen Klassenzimmer fährt er zu den Kindern auf die Dörfer. Es ist ein Lauf gegen die Zeit.