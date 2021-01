Mit Maske und großem Abstand voneinander - aber wenigstens in der Schule: Gymnasiasten in Rostock.

Von Paul Munzinger, München

Vom Stuttgarter Sonderweg war den Januar über häufig die Rede, auch am Donnerstag wieder. Nur ging es da nicht um seinen Anfang, sondern um sein Ende. Die Landesregierung von Baden-Württemberg hatte verkündet, dass Grundschulen und Kitas im Südwesten nicht wie geplant am 1. Februar wieder öffnen werden, im Wechselbetrieb. Sie bleiben geschlossen. Der Grund für diese "Notbremsung auf dem Sonderweg" (Schwäbisches Tagblatt) war die Entdeckung mutierter Coronaviren in einer Kita in Freiburg.