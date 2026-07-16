Rechte Parolen an seinem Gymnasium, Schüler, die keine „Schule ohne Rassismus“ wollen – doch Marco Ladewig findet sich damit nicht ab. Ein Gespräch über Jugendliche mit Zukunftsängsten und die Pläne der AfD, die bald in Sachsen-Anhalt regieren könnte.

Wenn Marco Ladewig über das Professor-Friedrich-Förster-Gymnasium in Haldensleben (PFFG) in Sachsen-Anhalt spricht, dann betont er gern, dass das seine Schule sei. Damit will er nicht nur seiner besonderen Verantwortung als Schulleiter Ausdruck geben: Ladewig hat seine ganze Laufbahn mit dem PFFG verknüpft. 2010 begann er dort als Referendar, dann wurde er Lehrer für Geschichte und Biologie, seit 2017 leitet er die Schule – und sieht, wie sich dort die Stimmung verändert hat.