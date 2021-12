Schüler in Würzburg: Bayern hält am Unterricht bis kurz vor Weihnachten fest.

Von Paul Munzinger

In Thüringen ist die Schule in diesen letzten Tagen vor Weihnachten keine Pflicht, sondern ein Angebot, das man annehmen, aber auch ausschlagen kann. Marcus Oehler entschied sich für seine Tochter und mit seiner Tochter zunächst dafür, es anzunehmen. Die Tochter ist siebeneinhalb und geht in die zweite Klasse, was sie am Montag dann auch im Wortsinn tat: Sie ging in die Schule.