Verbände und Hilfswerke weisen auf die Bedeutung von Bildung und auf fehlende Bildungsgerechtigkeit hin. Laut einer Umfrage des Deutschen Beamtenbunds DBB zum Internationalen Tag der Bildung am Samstag sehen 90 Prozent der Deutschen Probleme in der Bildung als größte Gefahr für die Zukunft des Landes. Erst dahinter folgen die Zunahme gesellschaftlicher Spannungen (88 Prozent), die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich (85 Prozent), der Mangel an qualifizierten Fachkräften (78 Prozent), zunehmender Rechtsextremismus und islamistischer Terror (je 70 Prozent) und der Klimawandel (62 Prozent).

„Die Menschen wissen: Die Zukunft unseres Landes entscheidet sich im Klassenzimmer“, erklärte die Bundesvorsitzende des Deutschen Philologenverbands, Susanne Lin-Klitzing. Sie verstünden Bildung als vorrangige politische Aufgabe, um Demokratie, Wirtschaftskraft und Freiheit zu sichern. Der Verband forderte daher: Zukunftsfähige Bildungspolitik müsse die Leistungsförderung wieder in den Mittelpunkt rücken. Und Lehrkräfte sollten nach Möglichkeit weiterhin verbeamtet werden, um die Stabilität und Verlässlichkeit des Bildungssystems zu gewährleisten.

Dass die soziale Herkunft noch immer über den Bildungserfolg von Kindern und Jugendlichen entscheide, kritisiert der Deutsche Bibliotheksverband. „Wir brauchen daher neben der Schule gut ausgestattete außerschulische Bildungsorte wie Bibliotheken, die den Zugang zu Medien, Informationen und Beratungsangeboten kostenlos ermöglichen“, sagte die Bundesvorsitzende Antje Theise. Das Recht auf Bildung müsse, unabhängig vom Geldbeutel der Eltern, für alle möglich gemacht werden.

Einen internationalen Blick auf Schwierigkeiten im Bildungssektor wirft die UNO-Flüchtlingshilfe. 41 Prozent der Geflüchteten weltweit seien minderjährig, darunter rund 12,4 Millionen in schulpflichtigem Alter – und fast die Hälfte von ihnen hätten keinen Zugang zu Bildung. „Für geflüchtete Menschen ist Bildung oft der entscheidende Schritt aus Abhängigkeit und Unsicherheit hin zu Selbstbestimmung – und der Schlüssel zu einer eigenen Zukunft“, erklärte die Vorstandsvorsitzende der UNO-Flüchtlingshilfe, Ricarda Brandts.