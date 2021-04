Spanien hält so konstant am Präsenzunterricht fest wie kaum ein anderes Land. Für Schüler und Lehrende gelten strenge Regeln. Doch das Coronavirus lässt sich davon kaum bremsen.

Von Karin Janker, Madrid

Erst füllt sich der Pausenhof mit Stimmen, dann kommen die ersten Schüler durchs Tor, laufen zu Eltern oder Großeltern, die den schmalen Bürgersteig bis zur nächsten Straßenecke einnehmen, und fallen ihnen um den Hals. Es ist vier Uhr nachmittags, das Ende eines ganz normalen Schultags in Madrid. Und doch sind solche Szenen eine große Ausnahme in diesen Zeiten. Denn Spanien hat seine Schulen seit dem Beginn des Schuljahres so konsequent offen gehalten wie kaum ein anderes Land in Europa.