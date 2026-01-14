Ein Montagmorgen im Winter 2025. Wann er zuletzt mit einem Schüler gesprochen hat, der Probleme gemacht hat? „Erst heute um acht Uhr“, sagt Engin Çatık am Telefon. Er hat ihn vorige Woche suspendiert. Sie haben darüber geredet, wie es nun weitergehe: Was werde vom Schüler in Zukunft erwartet? Welche Termine müsse er wahrnehmen, etwa bei der Schulsozialarbeit? Inzwischen, so Çatık, vereinbare er bestimmte Ziele meist schriftlich, das sei dieses Mal aber nicht nötig gewesen: „Der hat den Schuss auch so gehört.“
SchulenWas tun, wenn Schüler schlagen und treten?
Lesezeit: 4 Min.
Gewalt, Mobbing, Schwänzen – viele Schulen sind davon überfordert, suspendieren immer häufiger Kinder und wünschen sich schärfere Regeln. Ob die helfen, ist umstritten. Österreich versucht deswegen etwas Neues.
