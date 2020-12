Von Paul Munzinger, München

Nordrhein-Westfalens Bildungsministerin Yvonne Gebauer hat ihre "Schulgemeinde" mit einer Videobotschaft in die Weihnachtszeit verabschiedet. Sie hoffe sehr, sagt die FDP-Politikerin, "dass wir alle über die Feiertage ein wenig zur Ruhe kommen, um Kraft zu tanken für das, was vor uns liegt im neuen Jahr". Ein wenig Ruhe, das wünschen sich dieses Jahr wohl alle Schulgemeinden und nicht zuletzt die für sie verantwortlichen Bildungsministerinnen und -minister. Doch die Debatte darüber, wie es im neuen Jahr an den Schulen weitergeht, hat längst begonnen.

Der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers, forderte am Montag in einem Interview mit der Rheinischen Post, die Weihnachtsferien bis Ende Januar zu verlängern - und im Gegenzug die Sommerferien um drei Wochen zu verkürzen. "Sollten die Infektionszahlen sich nicht kurzfristig ändern, gibt es dazu keine Wahl", sagte Hilgers. Dass ausgerechnet der Kinderschutzbund massiv verlängerte Ferien fordert, wirft ein Schlaglicht darauf, wie sehr sich die Schuldebatte in den letzten Wochen verschoben hat: Bislang hatte er zu den Institutionen gehört, die sich deutlich gegen Schulschließungen positionierten - unter Hinweis auf die Belastung für Eltern und Kinder, aber auch auf die Risiken, die Kindern ohne das Sicherheitsnetz Schule drohten.

NRW-Schulministerin Gebauer bezeichnete Hilgers' Idee am Montag als "nicht praktikabel". Sie präsentierte drei Szenarien, wie es nach dem anvisierten Ferienende am 10. Januar an den Schulen in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesland weitergehen könnte. Szenario 1: An allen Schulen findet Präsenzunterricht statt. Szenario 2, von Gebauer "Stufe 1+" getauft: Grundsätzlich Präsenzunterricht, mit Ausnahme von Hotspots mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 200. Dort kann Wechselunterricht angeordnet werden. Szenario 3: Landesweiter Wechselunterricht, Schülerinnen und Schüler lernen also abwechselnd in der Schule und zu Hause. Wann Szenario 3 greifen soll, sagte Gebauer nicht.

Eine Entscheidung soll erst am 5. Januar fallen, wenn sich die Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel treffen. Dass die Schulen in NRW oder anderswo am 11. Januar in den Präsenzbetrieb zurückkehren - Szenario 1 -, ist derzeit allerdings ähnlich schwer vorstellbar wie Weihnachtsferien bis Ende Januar. Es dürfte in den meisten Bundesländern auf Wechselunterricht mindestens für die älteren Jahrgänge hinauslaufen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat das bereits angedeutet, in Niedersachsen ist es bereits beschlossene Sache - bis Ende Januar.

Wechselunterricht hält auch Heinz-Peter Meidinger, Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, für die wahrscheinlichste Variante. Drei zusätzliche Wochen Weihnachtsferien will er "auf keinen Fall", je länger es keinen Unterricht gebe, desto größer sei die Gefahr, dass Schülerinnen und Schüler den Anschluss verlieren. An die Bundesländer habe er für das Jahr 2021 drei Forderungen, sagt Meidinger. Erstens: einen Stufenplan mit verbindlichen Maßnahmen je nach Infektionslage. Zweitens: eine Kraftanstrengung bei der Digitalisierung. Und drittens: einen Masterplan, wie die pandemiebedingten Bildungslücken wieder geschlossen werden können - die schon vorhandenen und jene, die noch dazukommen.