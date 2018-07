23. Juli 2018, 18:53 Uhr Schulen Mehr Mittel gegen Mobbing

Bundesfamilienministerin Giffey will mit 170 "Profis" Übergriffen unter Schülern vorbeugen. Den Grünen ist das zu wenig.

Von Henrike Roßbach, Berlin

Mobbing in der Schule ist für viele Kinder trauriger Alltag. Hin und wieder werden besonders ungeheuerliche Fälle publik; zuletzt der eines jüdischen Jungen an der Berliner John F. Kennedy Schule, der antisemitischen Übergriffen ausgesetzt war. Vieles bleibt dauerhaft im Verborgenen. Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) will deshalb 170 sogenannte Anti-Mobbing-Profis in Schulen schicken; 20 Millionen Euro lässt sich der Bund dies im laufenden Jahr kosten. Nach den Sommerferien soll es losgehen. Der Schwerpunkt heißt: "religiöses Mobbing". Die Anti-Mobbing-Profis sind Teil des Nationalen Präventionsprogramms gegen islamistischen Extremismus.

Beate Walter-Rosenheimer, jugendpolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, hält das Programm aber für "nichts anderes als ein Tropfen auf den heißen Stein". Es sei zu befürchten, dass viele Kinder und Jugendliche mit ihren Nöten alleingelassen würden. Ähnlich äußerte sich die bildungspolitische Sprecherin der Grünenfraktion, Margit Stumpp. Die Bundesregierung versuche, sich hinter den für die Schulen zuständigen Ländern "zu verstecken und aus der Verantwortung zu stehlen".

Grundlage der Kritik der Grünen ist die Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Kleine Anfrage zum Thema Mobbing an Schulen. Dieser ist zu entnehmen, dass es aktuell fast 33 500 Schulen hierzulande gibt, mit 8,7 Millionen Schülern - wenn wirklich sämtliche Schulformen berücksichtigt werden. Schon alleine gemessen an diesen Zahlen scheinen den Grünen die geplanten 170 Anti-Mobbing-Profis zu wenig zu sein. Immerhin allerdings schreibt Caren Marks, Parlamentarische Staatssekretärin im Familienministerium, eine Erhöhung des Budgets sei vorgesehen - wenn das Programm erfolgreich sei und Haushaltsmittel vorhanden seien.

Walter-Rosenheimer sieht es jedoch ebenfalls kritisch, dass es bei dem Projekt primär um religiöses Mobbing gehen soll; das sei zu kurz gegriffen. In der Antwort auf die Anfrage heißt es, das Programm richte sich "nicht in erster Linie gegen allgemeine Formen des Mobbings an Schulen, sondern primär gegen die Entstehung von religiös begründetem Extremismus in all seinen Erscheinungsformen", etwa Antisemitismus, Sexismus, Homosexuellenfeindlichkeit oder Gewaltverherrlichung. "Religiös begründeter Extremismus gewinnt in Deutschland zunehmend an Bedeutung", schreibt das Ministerium zur Begründung. Jungen orientierungslosen Menschen biete er "einen gefährlichen alternativen Lebensweg".