Eine Kindermaske hängt an einem Schulrucksack in Berlin. Vom 1. April an werden die Corona-Maßnahmen in fast allen Bundesländern gelockert.

An den meisten Schulen endet die Maskenpflicht - obwohl das weder Schüler noch Lehrerinnen so richtig gut finden.

Von Paul Munzinger

Die Schule ist ein Ort, an dem zwei Gruppen von Menschen unter möglichst günstigen Bedingungen zusammenzuwirken sollen: die Lehrerinnen und Lehrer - im Fachjargon LuL genannt - und die Schülerinnen und Schüler - SuS. Angesichts dessen ist es erstaunlich, wie viele Dinge den Schulalltag prägen, die weder die eine noch die andere Gruppe so richtig klasse findet. Die Noten zum Beispiel, die auch viele LuL um den Schlaf bringen, zumindest im übertragenen Sinn. Der herrgottsfrühe Unterrichtsbeginn, der besonders jugendliche SuS um den Schlaf bringt, und zwar ganz wörtlich. Das starre Korsett aus Lehrplan und Prüfungen, das so wenig Raum und Zeit für alles andere lässt.

An diesem Montag greift nun an fast allen Schulen im Land eine Änderung, über die ebenfalls weder LuL noch SuS geschlossen und rundum glücklich sind, um es vorsichtig zu sagen: Die Maskenpflicht fällt. Alle Schulnasen darf nun, auf dem Höhepunkt der Omikron-Welle, wieder ganz legal ein frischer Wind umwehen, ob auf dem Platz oder auf dem Gang. Die Warnungen der Lehrerverbände waren ebenso vergeblich wie die von Schülervertretern. Und, durchaus bemerkenswert: Auch viele Kultusminister signalisierten mehr oder weniger deutlich, dass sie die Maskenpflicht gerne noch ein bisschen behalten hätten. Dafür aber hätten ihre Regierungschefs die Hotspot-Lücke im Bundesinfektionsschutzgesetz suchen müssen - und das haben nur Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern getan.

Bleibt die Frage, wie Lehrende und Lernende an der Schule mit einer Freiheit umgehen, die viele von ihnen noch gar nicht zurückwollen (während die regelmäßigen Corona-Tests fürs Erste weitergehen, die Wissenschaftler für weniger zielführend halten). Klar ist: Niemand muss Maske tragen, aber jeder darf. Darauf weisen auch die Kultusministerien hin, die die Maske zwar nicht mehr vorschreiben, aber empfehlen können - um den Preis, dabei ein bisschen hilflos zu wirken. Klar ist aber auch: Dass eine Schule sich nun, und sei es noch so einstimmig, selbst eine Maskenpflicht verschreibt, kommt nicht infrage. Darauf hat etwa die Schulministerin Nordrhein-Westfalens, Yvonne Gebauer, hingewiesen.

Appelle aller Art sind natürlich erlaubt, aus dem Lehrerzimmer wie aus dem Klassenzimmer. Druck aber, das hat Gebauer schon im letzten Herbst betont, dürfe nicht ausgeübt werden auf die, die sich gegen eine Maske entscheiden. NRW hat die jetzige Lage damals schon einmal durchgespielt, als es die Maskenpflicht abschaffte, nur um sie vier Wochen später wieder einzuführen. An manchen Schulen, berichten LuL, gab es dabei einen großen Konsens, dass man keine Pflicht brauche, um eine Maske für sinnvoll zu halten; an anderen Schulen sei die Oben-ohne-Fraktion in der Überzahl gewesen - und den sozialen Druck verspürten eher die mit der Maske als die ohne.

Wie es nun wird, wo nicht der Winter naht, sondern der Sommer? Wo nicht mehr Corona das alles überschattende Thema ist, sondern der Krieg in der Ukraine? Zumindest das Kollegium einer Realschule in Gütersloh hat sich schon entschieden, von der neuen, alten Freiheit keinen Gebrauch zu machen. Alle Lehrkräfte wollen die Maske tragen, von jetzt an eben freiwillig.