Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) befürwortet in der Corona-Krise eine Maskenpflicht für Schüler in Deutschland. "Aus meiner Sicht spricht viel dafür, dass überall dort, wo Schülerinnen und Schüler den Abstand nicht einhalten können, Masken getragen werden müssen", sagte Karliczek dem Spiegel. Das ist im Schulbus der Fall, auch auf dem Weg ins Schulgebäude und auf den Fluren. In den Klassenzimmern dürften die Masken bei genügend Abstand vielleicht auch einmal abgelegt werden. Zudem sprach sie sich für Samstagsunterricht aus, um den Stundenausfall zu kompensieren. "Das Schuljahr sollte für die Kinder kein verlorenes Schuljahr werden", sagte sie. Zurückhaltend äußerte sie sich zu einer Kürzung der Sommerferien.