Von Hanno Charisius, Paul Munzinger und Kassian Stroh

Detailansicht öffnen Endlich wieder ohne Maske ins Klassenzimmer, darauf hoffen viele Schülerinnen und Schüler. Ungewiss, ob das nach den Sommerferien klappt. (Foto: Gregor Fischer/dpa)

Die Infektionszahlen sind erfreulich niedrig, die Sommerferien fangen in 14 Bundesländern erst noch an - da heizt Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) schon mal die Debatte übers neue Schuljahr an. "Wir werden nicht völlig ohne Schutzmaßnahmen wieder in den Schulbetrieb gehen können", sagte er am Samstag. Maskenpflicht oder auch Wechselunterricht: Das sei im Herbst und Winter wohl wieder nötig.

Spahn ruderte inzwischen zurück, doch der Streit ist im Gange. "Mich ärgert, dass wir in diesen Debatten immer noch nicht weiter sind", sagte Thüringens Kultusminister Helmut Holter (Linke). "Eine solche Diskussion kommt zum jetzigen Zeitpunkt zu früh", findet Hessens Kultusminister Alexander Lorz (CDU). Auch die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina riet am Montag, an Schulen und Kitas Präsenzbetrieb für alle zu ermöglichen.

Wie viel tragen Schulen zur Pandemie bei?

Nach aktuellem Wissensstand tragen Schulen in keiner besonderen Weise zum Infektionsgeschehen bei. Das Risiko, sich in höheren Jahrgängen anzustecken, entspricht dem am Arbeitsplatz. Unstrittig ist: Schulen sind Spiegel des allgemeinen Infektionsgeschehens, Coronaviren können dort hinein- und auch wieder herausgetragen werden, etwa in Familien. Wie stark sie als "Drehscheibe" wirken, wie Spahn es nannte, hängt von vielen Faktoren ab, etwa dem Einhalten von Schutzmaßnahmen. Dennoch haben Schließungen vielerorts sehr viel dazu beigetragen, den Seuchenzug zu bremsen. Das spricht zwar nicht für eine speziell starke Virusweitergabe durch Schüler, wohl aber dafür, dass Schulschließungen generell in der Bevölkerung Kontakte reduzieren. Ähnlich effektiv wäre die Schließung von Betrieben, die nicht auf Home-Office umstellen können.

Was bewirkt Wechselunterricht?

Im Idealfall reduziert er die Zahl der Kontakte beim Schulbesuch und erschwert es so dem Virus, neue Wirte zu finden. Ob das im Herbst nötig sein wird, hängt von solchen Fragen ab: Wie und wo stecken sich dann Menschen an? Werden die meisten Volljährigen bis dahin wie geplant ein Impfangebot erhalten haben - und es auch annehmen? Je geringer der Zuspruch, desto wahrscheinlich eine vierte Welle, die das Virus dann auch wieder in die Schulen trägt. Lassen sich aber alle impfen, die dafür infrage kommen, kann das Virus zwar noch unter Kindern zirkulieren, doch die Weitergabe wäre mit etwas Glück so gering, dass die Schulen offen bleiben können. Lüften, Abstand, Masken, Luftfilter und zuletzt auch Wechselunterricht, all das kann dabei helfen. Gefährlich sind dagegen: Impfmüdigkeit, Impfstoffmangel, zu rasche Lockerungen - und aggressive Virusvarianten.

Wann wird die Delta-Variante auch in Deutschland dominieren?

Am Freitag erklärte Lothar Wieler, der Präsident des Robert-Koch-Instituts, er rechne damit, dass die Delta-Variante von Sars-CoV-2 spätestens im Herbst das Infektionsgeschehen hierzulande beherrschen wird. Mit nachlassender Vorsicht könnte sich aber auch schon früher eine vierte Welle aufbauen. Die Delta-Variante ist nach jetzigem Kenntnisstand sehr viel ansteckender als andere Varianten des Erregers. Aktuell breitet sie sich ähnlich aus wie zu Jahresbeginn die Alpha-Variante, die von Großbritannien aus binnen weniger Wochen in vielen Ländern, auch in Deutschland, vorherrschend wurde. Bereits Alpha war infektiöser als das Ur-Virus und beschleunigte den Seuchenzug. Solange nicht die Mehrheit der Menschen gegen das Coronavirus immun ist, hätte Delta vergleichbar leichtes Spiel. Zwar schreitet der Erreger im Sommer langsamer fort, doch spätestens im Frühherbst bekommt er wieder Auftrieb.

"Zuversicht für den Sommer, aber eben auch Vorsicht vor allem dann auch Richtung Herbst und Winter", mahnte Spahn noch am Sonntagabend. Für die Schulen wünsche er sich "so viel Normalität wie möglich", gepaart mit Sicherheit. Zu der Möglichkeit, Kinder zu impfen, sagte er: "Wir können bis Ende August jedem über Zwölfjährigen, der geimpft werden will, mindestens die erste Impfung angeboten haben." Für Minderjährige ab zwölf Jahren ist in Deutschland bisher nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer zugelassen. Moderna hat eine Zulassung in Europa beantragt.

Wer entscheidet über Regeln an Schulen?

Spahns Wort mag qua seines Amtes Gewicht haben, mehr aber auch nicht. Schulpolitik ist ebenso wie Infektionsschutz Ländersache. In der Pandemie hat der Bund öfter versucht, bei den Corona-Maßnahmen eine einheitlichere Linie herzustellen; mit der Bundesnotbremse wurden deutschlandweite Regeln für Hotspots beschlossen. Zugleich haben die Länder aber immer peinlichst darauf geachtet, dass er ihnen nicht in ihre Schulhoheit hineinredet. Ob und wie im Klassenzimmer unterrichtet wird, ob mit Mindestabstand, Masken oder Testpflicht, entscheidet jedes Bundesland für sich. Die daraus resultierenden Regeln sind sehr verschieden - das dürfte nach den Ferien nicht anders sein.

Auch die unterschiedlichen Ferientermine spielen dabei eine Rolle: In Ländern wie Schleswig-Holstein oder Mecklenburg-Vorpommern geht die Schule bereits Anfang August wieder los, für die Kinder in Bayern oder Baden-Württemberg beginnen da die Sommerferien erst. Als Linie hat die KMK, die alle Schulminister an einen Tisch bringt, jüngst ausgegeben: Wir versuchen alles, dass es im Herbst "dauerhaft" Regelunterricht geben kann. Das fordert auch die Leopoldina in ihrem neuen Gutachten.

Was ist der Preis für Wechsel- oder gar Distanzunterricht?

Das volle Ausmaß der Pandemieschäden für die Entwicklung von Schülerinnen und Schülern steht noch längst nicht fest. Die bislang vorliegenden Studien, darauf weist die Leopoldina hin, beziehen sich meist nur auf die Zeit des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020. Doch schon da zeigt sich, dass die Defizite teils enorm sind. Eine Studie Frankfurter Forscher kommt zu dem Schluss, dass die erste Phase der Schulschließungen den Effekt von Sommerferien hatte: "Stagnation mit Tendenz zu Kompetenzeinbußen". Anders gesagt: nichts dazugelernt, manches vergessen.

Die Leopoldina macht in ihrer Stellungnahme aber deutlich, dass die Politik sich nicht nur um Bildung kümmern dürfe. Auch seelisch hätten viele Kinder in der Pandemie gelitten, "auf einen erhöhten Versorgungsbedarf für psychische Erkrankungen" müsse man sich vorbereiten. Zudem habe sich der ohnehin beträchtliche Bewegungsmangel bei Kindern verschärft.

Was lehrt das Jahr 2020?

Die wenigsten Corona-Infektionen gab es im Hochsommer - so wurde es im vergangenen Jahr meist wahrgenommen. Tatsächlich fiel die Sieben-Tage-Inzidenz schon Mitte Juni auf ihren Tiefststand von knapp unter drei. Dort stagnierte sie, um dann von Mitte Juli an langsam wieder zu steigen. Bereits da warnten Experten, man bereite gerade den Boden für eine zweite Welle. Und wirklich, von Ende September an schoss die Sieben-Tage-Inzidenz hoch.

Es muss aber nicht dieses Jahr genauso laufen. Zurzeit ist mehr als jeder zweite Bürger einmal, mehr als jeder dritte zweimal geimpft. Zudem wird viel mehr getestet als vor einem Jahr. Aber da ist eben auch die noch ziemlich unbekannte Variable der Delta-Variante. Gesundheitsminister Spahn hat schon gemahnt: "Wir sollten dieses Mal die Sommerzeit besser nutzen."