Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Bund, Länder und Kommunen dazu aufgerufen, "alles Menschenmögliche" zu tun, damit die Kinder nach den Ferien wieder in die Schule gehen könnten. "Und zwar jeden Schultag, trotz Corona", sagte Steinmeier bei der Jahrestagung des Deutschen Landkreistages am Freitag in Timmendorfer Strand. Es müsse alles, was an Vorbereitung und Absicherung nötig sei, getan werden. Weiter betonte Steinmeier, die Pandemie habe Schwachstellen bei der Digitalisierung "schonungslos offengelegt". Corona sei der große Testfall für den Einsatz digitaler Technik in der Verwaltung und in den Schulen gewesen. "Man muss schonungslos sagen, dass Deutschland diesen Test nicht bestanden hat", sagte Steinmeier.