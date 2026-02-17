Es seien nur vorläufige Fassungen, schreibt Anja Besand, als sie die ersten Dateien schickt. Doch auch diese Dokumente umfassen bereits mehr als 200 Seiten. Die Professorin für Didaktik der politischen Bildung an der TU Dresden hat zuletzt lange zu Kriegen und Krisen und deren Folgen für Schulen geforscht. Das Ergebnis: ein ausführliches pädagogisches Rahmenkonzept für Lehrkräfte und Schulleitungen für Ausnahmezustände sowie ein umfangreiches Schulheft mit praktischen Übungen und Inhalten für Schülerinnen und Schüler.
Interview zu Bildung in KrisenzeitenWas können Schulen tun, wenn ein Krieg ausbricht?
Kriege und Katastrophen wie Pandemien oder Hochwasser wirken sich massiv auf den schulischen Alltag aus. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs hat Anja Besand untersucht, worauf es dann ankommt – und konkrete Tipps für Lehrkräfte und Schüler erarbeitet.
Interview von Vinzent-Vitus Leitgeb
