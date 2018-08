3. August 2018, 18:58 Uhr Schulen "Da hat die Politik versagt"

Thüringens Bildungsminister Helmut Holter erklärt im Interview, warum er seine Lehrer wieder als Beamte einstellen will.

Interview von Ulrike Nimz

Vor einem Jahr übernahm Thüringens Bildungsminister Helmut Holter (Linke) ein Ressort mit vielen Baustellen. Diese Woche folgte seine Ankündigung, Lehrer wieder zu Beamten auf Lebenszeit zu machen. Ein Gespräch über das neue Schulgesetz und Thüringens Willkommenskultur.

SZ: Herr Holter, wenn Sie Thüringens Schulen eine Note geben müssten, welche wäre das?

Helmut Holter: Eine 2+. Die Schulen sind gut aufgestellt, und die Lehrerinnen und Lehrer unterrichten mit hohem Engagement, wenngleich es natürlich Herausforderungen zu bewältigen gibt.

Lehrermangel, Unterrichtsausfall und fehlende Zeugnisnoten zum Beispiel. Kann Verbeamtung allein das richten?

Es geht darum, den Bildungsstandort Thüringen attraktiver zu machen. Junge Leute, die in den Schuldienst wollen, legen Wert auf Planungssicherheit. Die Verbeamtung kann nur ein Schritt von vielen sein. Ich habe mit Lehrern und Schulleitern, mit Eltern und Gewerkschaften über die Zukunft der Thüringer Schulen diskutiert. Daraus ist der "Thüringenplan" entstanden - ein Maßnahmenpaket, das von Lehrergewinnung über Arbeitsbedingungen bis zur Schulnetzplanung viele Probleme angeht.

Parallel dazu hat Rot-Rot-Grün ein neues Schulgesetz vorgelegt. Darin gibt es Mindestgrößen für Schulen und Klassen. Kleine Schulen auf dem Land sollen zwar nicht geschlossen werden, aber sich die Lehrer teilen. Wer will auf Lebenszeit von Dorf zu Dorf pendeln?

Thüringen hat seit Mitte der 1990er-Jahre keine verbindlichen Vorgaben für Klassengrößen mehr gemacht. Die Zeiten haben sich seitdem geändert. Von kommender Woche an werde ich zu Landräten und Bürgermeistern fahren, um mich mit ihnen darüber auszutauschen, wie Schule in der jeweiligen Region organisiert werden kann. Die Ergebnisse fließen in das Gesetzgebungsverfahren ein. Wir brauchen einen transparenten, demokratischen Diskussionsprozess, damit das Gesetz am Ende breit getragen wird.

Was berichten Ihnen Lehrer aus dem Schulalltag?

Während der Regionalforen zum Thüringenplan meldeten sich immer mal wieder Schulleiter zu Wort und sagten: Das ist ja alles gut und schön, aber wir haben keinen Englisch- und keinen Musiklehrer. Herr Minister, können Sie uns garantieren, dass wir zum Schuljahresbeginn den Lehrplan stemmen können?

Können Sie?

Unser Ziel muss sein, dass jede Stunde, die im Lehrplan steht, auch gegeben wird. Dass jedes Kind den bestmöglichen Abschluss macht.

Sie sind auch Präsident der Kultusministerkonferenz. Was läuft in den anderen Bundesländern besser als in Thüringen?

Woanders wird schneller eine Einstellungszusage erteilt als bei uns. Das haben wir in Angriff genommen und stellen jetzt auch unterjährig ein, also nicht nur zu Beginn des Schul- oder Halbjahres. Unser Ziel ist es, alle Stellen mit voll ausgebildeten Lehrerinnen und Lehrern zu besetzen. Wenn sich keine geeigneten Bewerberinnen und Bewerber finden, werden auch Seiteneinsteiger eine Chance bekommen. Mit Lehrermangel haben alle Länder zu kämpfen. Da hat die Politik versagt. Um die Jahrtausendwende hat man jungen Menschen gesagt: Du willst Lehrer werden? Vergiss es, du findest keinen Job. Heute sind es die jungen Leute, die sagen: Lehrer werden? Vergiss es, das ist mir zu viel Stress. Als Personalüberhang bestand, hat man sich ausgeruht und nicht vorausschauend gehandelt.

Drei von vier Lehrern an Thüringer Regelschulen gehen in den nächsten 15 Jahren in Rente. Wie wollen Sie Berufseinsteiger überzeugen, ins Land zu kommen oder zu bleiben?

Wir brauchen mehr Wertschätzung, eine Willkommenskultur. In ländlichen Regionen ist es schwierig, junge Lehrkräfte zu gewinnen. Umso wichtiger ist, dass nicht nur die Politik, sondern auch Gemeinden die Botschaft senden: Du wirst hier gebraucht. Du hast bei uns nicht nur eine berufliche, sondern auch eine familiäre Zukunft. Es wäre denkbar, bei der Wohnungssuche unter die Arme zu greifen.

Das neue Schulgesetz soll im Frühjahr 2019 verabschiedet werden. Im Herbst ist in Thüringen Landtagswahl. Nicht viel Zeit, um Erfolge vorzuweisen.

Wir haben bereits an vielen Stellschrauben gedreht, aber die Wirkung wird man natürlich erst langfristig sehen. Die Kolleginnen und Kollegen in den Ministerien und Schulämtern arbeiten mit Hochdruck an Lösungen. Ich bin optimistisch, dass der Wähler das am Ende honoriert.