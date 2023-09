4000 Schulen in Deutschland mit rund einer Million Schülerinnen und Schülern können in den kommenden Jahren mit spezieller staatlicher Förderung in Milliardenhöhe rechnen. Nach monatelangen zähen Verhandlungen haben sich Bund und Länder auf "entscheidende Eckpunkte" für das von der Ampel-Regierung geplante Startchancen-Programm für Schulen in schwierigen Lagen verständigt, wie das Bundesbildungsministerium und die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) mitteilten. In dem Programm liege sehr viel Potenzial, dazu beizutragen, dass der Bildungserfolg nicht oder nicht mehr so stark von der sozialen Herkunft abhängt, sagte Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP). Etwa jede zehnte Schule und Berufsschule soll im kommenden Jahrzehnt von zusätzlicher Förderung profitieren. Insgesamt gibt es 40 000 Schulen mit elf Millionen Schülern in Deutschland. Gefördert werden sollen Schulen "mit einem hohen Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler", heißt es im Koalitionsvertrag der Ampel.