Norman Heise sagt, dass er so etwas auch noch nie erlebt habe – und das ist doch bemerkenswert. Heise, Mitte 40, ist seit mehr als zehn Jahren Landeselternsprecher für die Berliner Schulen. Man könnte also meinen: Wenig, was an Schulen, auf Elternabenden oder in Elternchats auf Messengerdiensten wie Whatsapp passiert, könnte ihn noch überraschen. Bis am Sonntag, 16. November, ein Video eines Berliner Youtubers, etliche Elternchats in Berlin zum „explodieren“ brachte, wie Heise sagt.