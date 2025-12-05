Kopftuchverbote, Migrationsquoten, mangelnde Deutschkenntnisse – und dann immer wieder die Leitkultur. Sanem Kleff muss darüber selbst lachen. Ja, das waren schon in den 1990er-Jahren ihre Themen, wenn sie wieder einmal an einer Schule oder allgemein in der Politik diskutiert wurden. Dann wieder in den 2000ern und auch den 2010ern. „Und ich befürchte, solche Debatten werden uns in den nächsten 20 Jahren noch beschäftigen“, sagt sie. „Aber wir drehen uns eben nicht im Kreis. Es ist eher wie eine Spirale: Wir kommen immer wieder an denselben Punkten raus, aber ein kleines bisschen weiter und höher.“