Im April 2023 schrieben Laura Nickel und Max Teske einen anonymen Brief an die Märkische Allgemeine. Darin berichteten die Lehrkräfte von Rechtsextremismus, Sexismus und Homophobie an ihrer Oberschule im Spreewald – und einer „Mauer des Schweigens“ im Lehrerzimmer. Schnell kam heraus, dass der Brief von Nickel und Teske stammte. Sie bekamen daraufhin viel Aufmerksamkeit, aber nicht die erhoffte Hilfe. In ihrem Buch „Rechtsruck im Klassenzimmer“ warnen sie davor, rechte Gewalt und demokratiefeindliche Einstellungen von Jugendlichen zu unterschätzen.
Rechtsextremismus an Schulen„Es braucht keinen Aufschrei, aber einen ersten Satz“
Zwei Lehrkräfte machen rechtsextreme Vorfälle an ihrer Brandenburger Schule öffentlich und werden daraufhin selbst bedroht. Warum sie ihren Brandbrief trotzdem nicht bereuen und wie Lehrer am besten auf Nazi-Parolen reagieren sollten.
Interview von Meredith Haaf und Lilith Volkert, München/Berlin
