Schule:Sind Noten noch zeitgemäß?

Die Linke träumt von einer Schule ohne Zensuren, die FDP möchte sie am liebsten ab der dritten Klasse verpflichtend einführen. Und wieder wird darüber gestritten, was für Schüler und Schülerinnen am besten ist.

Von Kathrin Müller-Lancé

In der Berliner Wilhelm-von-Humboldt-Schule läuft das Lernen schon ohne Noten, zumindest bis zur Oberstufe. Erst am Ende der neunten Klasse halten die Schülerinnen und Schüler hier zum ersten Mal ein Zeugnis mit Punkten von 1 bis 15 in den Händen. Vorher wird ihre Leistung nicht mit Ziffern bewertet - sondern in Feedbackrunden nach Tests und Klassenarbeiten, in wöchentlichen Coaching-Stunden und in Elterngesprächen zum Halb- und Endjahr.