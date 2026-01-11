Geht es um Schulen und Einwanderung, sind kritische Analyse und Abneigung oft schwer zu unterscheiden. „Je mehr Migranten, desto schlechter die Klasse“, titelte die Bild-Zeitung vor einigen Monaten anlässlich einer Bildungsstudie. Kinder, die schlecht Deutsch sprechen, seien ein „permanenter Stresstest“ für die Schulen, warnte vor einer Weile der Präsident des Lehrerverbands, Stefan Düll. Im vergangenen Sommer wurde hitzig über eine Migranten-Obergrenze in Klassen diskutiert. Zeit, sich anzusehen, wie Herkunft und Leistung zusammenhängen, was die Überlastung der Schulen mit eingewanderten Kindern zu tun hat.

Tatsächlich erbringen Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund schlechtere Leistungen als die ohne – im Durchschnitt wohlgemerkt. Das weiß man seit der ersten Pisa-Studie, die 2001 veröffentlicht wurde. Genauso lange ist bekannt, dass dieser Unterschied in Deutschland größer ausfällt als in anderen Ländern. Dabei weisen Wissenschaftler immer wieder darauf hin, dass ein Migrationshintergrund allein nicht zu schlechteren Bildungschancen führt. Ausschlaggebend sind Sprachkompetenz und sozialer Hintergrund. Allerdings verfügen überdurchschnittlich viele Einwanderereltern hierzulande nur über ein geringes Bildungsniveau und wenig Geld, weshalb ihre Kinder öfter zu den Bildungsverlierern gehören.

Besonders schlecht schneiden – wieder im Durchschnitt – die Schülerinnen und Schüler ab, die selbst eingewandert sind, und nicht nur deren Eltern. „Es ist offensichtlich, dass die Integration der Jugendlichen der ersten Generation in das deutsche Bildungssystem nicht gelingt“, stellten die Autoren der Pisa-Studie 2022 fest – ein vernichtendes Urteil. Betroffen sind Hunderttausende Schülerinnen und Schüler. Allein 2015 und 2016 wurde für mehr als eine halbe Million Minderjähriger ein Asylerstantrag gestellt, ein großer Teil von ihnen stammte aus Syrien. Nach dem russischen Angriff kamen etwa 350 000 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine in die Bundesrepublik.

„Deutschland ist ein Einwanderungsland, doch das Bildungssystem ist nicht darauf ausgelegt.“

Warum scheitern Schulen an der Integration? „Deutschland ist ein Einwanderungsland“, sagt der Bildungsökonom Axel Plünnecke vom Institut der deutschen Wirtschaft, „doch das Bildungssystem ist nicht darauf ausgelegt.“ Über Jahrzehnte habe es halbwegs erfolgreich Kinder und Jugendlichen aus dem Ausland aufgenommen, doch inzwischen sei es damit überfordert. Das größte Problem ist die Sprachförderung, hier fehlen sowohl Strukturen und als auch Ressourcen.

Besonders offensichtlich wurde das 2015 und 2022, als sehr viele Kinder und Jugendliche aus dem Ausland auf einmal an die Schulen kamen. Die meisten Bundesländer richteten sogenannte Willkommensklassen ein, wo die neuen Schüler unter sich blieben. Um gut Deutsch zu lernen, ist es aber viel sinnvoller, eine Regelklasse zu besuchen und parallel Sprachförderung zu bekommen, betonen Bildungsforscher. Wo neue Strukturen aufgebaut wurden, war das oft nicht nachhaltig: So manches Angebot, das engagierte Pädagogen auf die Beine gestellt haben, wurde inzwischen schon wieder aufgelöst – weil Geld fehlt und Lehrkräfte woanders benötigt werden.

Das ist tragisch für die betroffenen Kinder und Jugendlichen, die so kaum Chancen auf ein erfolgreiches Arbeitsleben haben. Doch auch das System ächzt inzwischen. „Viele Schulen sind stark belastet, vor allem in Ballungsräumen“, sagt Lehrerverbandschef Stefan Düll. Gewerkschaften betonen, dass diese Überforderung nicht durch Migration an sich entstehe, sondern durch die schlechte Ausstattung der Schulen, den Mangel an Lehrkräften und fehlende Schulsozialarbeit.

Tatsache ist, dass sich die Schülerschaft in den vergangenen 20 Jahren deutlich verändert hat. Inzwischen hat etwa jeder dritte einen Migrationshintergrund, 2005 war es Schätzungen zufolge nur jeder fünfte. Die Zahlen variieren und sind oft nicht vergleichbar, denn eine offizielle Definition des Begriffs „Migrationshintergrund“ gibt es nicht. Das Statistische Bundesamt nutzt ihn, wenn eine Person „selbst oder mindestens ein Elternteil die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt“. Die Bundesländer erfassen ihn für ihre Schulstatistik nach unterschiedlichen Kriterien, etwa Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Herkunfts- oder Alltagssprache in der Familie.

Sind Kinder mit Migrationshintergrund schuld daran, dass alle schlechter werden?

Gleichzeitig bringt seit Jahren jede Bildungsstudie neue Negativrekorde. Zuletzt hat der IQB-Bildungstrend, eine bundesweite Studie, gezeigt, dass sich die Leistungen von Neuntklässlern aller Schulformen in naturwissenschaftlichen Fächern erneut deutlich verschlechtert haben. Da liegt es für manchen Beobachter nahe, eine Verbindung zu ziehen: Migration belastete Schulen so sehr, heißt es immer öfter hinter vorgehaltener Hand, dass dadurch auch die Kinder und Jugendlichen ohne Migrationshintergrund schlechter werden. Was ist da dran?

„Wenn sich eine Grundschullehrerin die meiste Zeit um Schüler kümmert, die schlecht Deutsch sprechen, dann hat sie natürlich weniger Zeit für die anderen, und deren Kompetenzerwerb kann darunter leiden“, sagt Düll. Allerdings sei das Problem umfassender, erklärt er: Schülerinnen und Schüler einer Klasse unterscheiden sich – unabhängig von ihrer Herkunft – immer mehr in dem, was sie wissen und können. Diese Heterogenität mache es Lehrkräften sehr schwer, allen gerecht zu werden.

„Es werden zu viele Kinder eingeschult, die nicht die sprachlichen und motorischen Fähigkeiten haben, um am Unterricht teilnehmen zu können“, sagt Kai Maaz, der das DIPF Leibniz-Institut für Bildungsforschung leitet. Darunter seien auch Kinder mit Migrationshintergrund, aber nicht nur. Und natürlich könne die Zusammensetzung einer Klasse auch das Lernen des und der Einzelnen beeinflussen, so Maaz. Ideal sei eine ausgewogene Mischung aller Niveaus. Studien zeigen, dass leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler dann von ihren leistungsstärkeren Klassenkameraden profitieren.

Auch die Zahlen geben nicht her, dass Belastung durch Migration schuld an den immer schlechteren Schülerleistungen ist. Der Abwärtstrend hat schon vorher begonnen: Nach dem Pisa-Schock 2001 waren die Leistungen in Bildungsstudien erst einmal gestiegen, seit etwa 2012 fallen sie wieder. Bereits die Pisa-Studie 2015 – deren Daten vor Beginn der großen Einwanderungsbewegung erhoben wurden – brachte deutlich schlechtere Ergebnisse.

Warum? Reformen wurden teilweise nur unzureichend umgesetzt, Ziele nicht konsequent verfolgt, sagt Maaz, außerdem fehle in der Bildungspolitik ein „systemischer Blick“, der nicht nur Einzelprobleme wahrnimmt. Dazu kamen der Lehrkräftemangel und später die Schulschließungen während der Pandemie sowie die daraus folgenden psychischen Belastungen. Auch der Medienkonsum vieler Schüler spiele wohl eine Rolle. „Die Gesellschaft hat sich verändert, und das Bildungssystem hat auf viele Herausforderungen nur zögerlich reagiert“, sagt Maaz.

Es ist nicht leicht, Probleme zu benennen, die mit Migration zu tun haben. Viele Experten befürchten, dass Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen werden und Applaus vom rechten Rand bekommen. Als sich Axel Plünnecke vergangenen Herbst zu dem von ihm mit herausgegebenen Bildungsmonitor äußerte, wurde das teils zu der Aussage verkürzt, das deutsche Schulsystem sei bis 2015 besser und seitdem allein wegen Migration schlechter geworden – was nicht seiner Analyse entspricht. Gleichzeitig ist es wichtig, präzise zu formulieren. Stefan Düll will seinen Satz vom „permanenten Stresstest“ nicht als Vorwurf an Kinder mit schlechten Deutschkenntnissen verstanden wissen: „Stresstest heißt doch: Das ist heftig, das ist anstrengend, das frustriert Menschen. Aber das ist zu schaffen.“ Nur wie?

Eine Obergrenze für Kinder mit Migrationshintergrund, wie sie nach einem Interview mit Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) diskutiert wurde, sei weder umzusetzen noch wäre sie hilfreich, sagt Düll. Entscheidend sei die Sprachförderung in der Kita, damit Kinder mit guten Deutschkenntnissen in die Grundschule kommen. Außerdem brauche es dringend „flankierendes Personal“, das die Lehrkräfte im Unterricht unterstützt – entweder ausgebildete Lehrkräfte, die über den Bedarf hinaus eingestellt wurden, oder Sozialpädagogen und Schulpsychologen.

Neu sind diese Vorschläge nicht, genauso wenig wie die Erkenntnis, dass Deutschland weniger Geld in sein Bildungssystem steckt als andere Industrieländer. Der Bildungsökonom Plünnecke empfiehlt gezielte Zusatzinvestitionen. Schulen, die es besonders nötig haben, sollten Geld bekommen – und die Freiheit, es den eigenen Bedürfnissen entsprechend einzusetzen. So wie es das Startchancen-Programm seit 2024 macht: 20 Milliarden Euro werden über zehn Jahre hinweg an Einrichtungen in sozial benachteiligten Lagen verteilt. Allerdings profitieren davon nur 4000 der bundesweit 30 000 Schulen.

„Migration ist nicht die Ursache der Bildungsprobleme in Deutschland“, sagt Plünnecke. „Sie kann aber Teil der Lösung sein.“ Deutschland brauche diese Kinder und Jugendlichen und sollte – auch im eigenen Interesse – alles daransetzen, ihnen eine gute Bildung zu ermöglichen. „Integration gelingt, wenn ausreichend und gezielt in Bildung investiert wird“, sagt er, „und sie scheitert, wenn das System überfordert ist.“