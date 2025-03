Mädchen glauben, sie seien schlechter im Rechnen, Frauen fehlen in technischen Berufen – immer noch. Wie kommt das und was lässt sich dagegen tun? Fragen an Franziska Eckerskorn, die zu Geschlechterstereotypen forscht.

Interview von Karin Janker

Wieso verkauft sich ein T-Shirt für Mädchen mit der Aufschrift „In Mathe bin ich Deko“? Selbst wenn es ironisch gemeint ist: Auf die Idee muss man erst mal kommen. Nur zwei Frauen haben bislang die internationale Fields-Medaille für herausragende Entdeckungen in der Mathematik erhalten – und 62 Männer. Und noch immer fehlen in Deutschland Frauen in den technischen und naturwissenschaftlichen Berufen. Warum ist das so? Die Psychologin Franziska Eckerskorn forscht zu Mathe-Angst und Geschlechterstereotypen. Und sie hat konkrete Forderungen an die Politik.