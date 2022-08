Sexuelle Gewalt:Tatort Schule

Von Rainer Stadler, München

Wenn Hanna Betz abends in den klaren Himmel schaut, sieht sie auch diesen "blöden Schwan". Das Sternbild, sagt sie, erinnere sie an ihren früheren Mathelehrer. Knapp fünf Jahre ist es her, dass er sie mit seinem Auto abholte und zu einem Feldweg fuhr, um ihr die Sterne zu zeigen, wie sich Hanna Betz erinnert. Dabei blieb es aber nicht, die 17-jährige Schülerin und ihr 47-jähriger Lehrer kamen sich schnell näher. Auf die Frage, was genau damals passierte, antwortet sie heute: "Muss ich das wirklich erzählen?" Die Scham von damals treibt sie immer noch um.