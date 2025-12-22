Besonders modern sieht der Computerraum des Gymnasiums in Lauterecken nicht aus. Ein Halbrund aus Tischen, auf denen graue Bildschirme und kastenförmige PCs stehen. An der Pinnwand wirbt ein Plakat für die Matheolympiade, auf einem anderen steht: „In 80 Sekunden um die Welt – das Internet“. Als Lehrerin Marie Pirrotte in die Klasse kommt, stehen die Schülerinnen und Schüler sogar von ihren Stühlen auf, wie früher.