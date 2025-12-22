Zum Hauptinhalt springen

Modellprojekt am GymnasiumNächste Stunde: KI

Lesezeit: 5 Min.

Über Handys dringen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in das Leben vieler Kinder und Jugendlichen ein. Muss sich deshalb auch der Unterricht an Schulen verändern?
Über Handys dringen Anwendungen der Künstlichen Intelligenz in das Leben vieler Kinder und Jugendlichen ein. Muss sich deshalb auch der Unterricht an Schulen verändern? (Foto: Imago/Maskot)

An einem Gymnasium in Rheinland-Pfalz steht Künstliche Intelligenz als Fach im Stundenplan. Ist das vorschnell – oder überfällig? Ein Besuch in der 8a.

Von Kathrin Wiesel-Lancé, Lauterecken

Besonders modern sieht der Computerraum des Gymnasiums in Lauterecken nicht aus. Ein Halbrund aus Tischen, auf denen graue Bildschirme und kastenförmige PCs stehen. An der Pinnwand wirbt ein Plakat für die Matheolympiade, auf einem anderen steht: „In 80 Sekunden um die Welt – das Internet“. Als Lehrerin Marie Pirrotte in die Klasse kommt, stehen die Schülerinnen und Schüler sogar von ihren Stühlen auf, wie früher.

