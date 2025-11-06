Von Sommer 2026 an haben Erstklässler einen Rechtsanspruch auf einen Ganztagsplatz. Aber was braucht es, damit Kinder nicht nur betreut werden, sondern auch als Schüler profitieren?

Für die einen ist es Kinderbetreuung, für die anderen eine wichtige Hilfe auf ihrem Weg in die Welt. „Viele Eltern schätzen am Ganztag, dass jemand nachmittags auf ihr Kind aufpasst, während sie arbeiten, und es danach keine Hausaufgaben mehr machen muss“, sagt Karin Förster, Rektorin der Grundschule Tegernheim bei Regensburg. Für die Schülerinnen und Schüler sei eine gute Ganztagsschule aber viel mehr: Es gibt dort Zeit für individuelle Förderung, die im regulären Unterricht oft zu kurz kommt.