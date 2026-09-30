Seit diesem Sommer hat jeder Erstklässler Anspruch auf Nachmittagsbetreuung. Doch gerade im Süden sind viele Schulen darauf nicht vorbereitet. Und was wird den Kindern da überhaupt geboten?

Seit die Sommerferien bundesweit vorbei sind, gilt er überall: der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung in der Grundschule, von der ersten Klasse an, beginnend bei den Schülerinnen und Schülern, die jetzt eingeschult wurden. Ob die Einführung des Ganztagsbetriebs allerdings chaotisch oder recht reibungslos funktioniert, hängt auch mit der Region zusammen, in der man lebt.