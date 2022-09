Energie sparen? Oder Corona bekämpfen? Den Schulen könnten im Winter schwierige Abwägungen bevorstehen. Doch egal, wie sie sich entscheiden - warm anziehen sollten sich die Schüler so oder so.

Von Paul Munzinger, München

Das Edith-Stein-Gymnasium in Bretten im Kraichgau ist gerade vielleicht die modernste Schule Deutschlands. Nicht weil sie die neuesten Computer hat - das wahrscheinlich auch -, sondern weil sie schon vor Jahren ein Thema für sich entdeckt hat, das heute das Thema der Stunde ist: Energiesparen. Im Mai 2019 startete an der Schule ein Nachhaltigkeitsprojekt, von dem Schulleiter Daniel Krüger am Telefon erzählt, kurz vor Ende seiner Sommerferien. Das Ziel: den Energieverbrauch der Schule senken. Mit der Stadt handelte die Umwelt-AG einen Deal aus: Ein Drittel des Geldes, das die Schule bei Strom und Heizung einspart, bekommt die Stadt; ein Drittel investiert die Stadt in die Schule; und ein Drittel bekommt die Schule, zur freien Verfügung.