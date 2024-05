Von Kathrin Müller-Lancé

Nein, ihre Schule sei "keine Leuchtturmschule", was Digitalisierung angeht, sagt Susann Meyer, Lehrerin an einer Regionalschule, einer Mischung aus Haupt- und Realschule, in Rostock. Zwar hat die Schule seit 2021 mit Geld des Bundes 60 Tablets für die etwa 500 Schülerinnen und Schüler angeschafft. Was es allerdings nicht gibt in dem alten Gebäude: Wlan. Schon lange soll die Schule eigentlich in ein neues Gebäude umziehen, und erst dort soll es Wlan geben, "aber darauf warten wir seit Jahren", sagt Meyer, die auch Bundessprecherin des Jungen Verbands Bildung und Erziehung (VBE) ist. Die Tablets der Schülerinnen und Schüler liegen deshalb unbenutzt im Schrank.